Об ограничительных мерах в дни празднования Курбан айта рассказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Восточного Казахстана от 28 июля в дни празднования Курбан айта вводится запрет на проведение массовых мероприятий, способствующих распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как рассказал и.о. руководителя управления по делам религий Аскар Исабаев в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, в рамках постановления с 00:00 часов 31 июля до 23:55 часов 2 августа 2020 года запрещено проводить мероприятия с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе. Также запрещены реализация скота с автомашин и в частных домовладениях, проведение забоя, кроме мест, определенных местными исполнительными органами для проведения жертвоприношения в онлайн-режиме.

Помимо этого, с 18:00 часов 30 июля до 23:55 часов 2 августа приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, КРС и МРС за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в онлайн-режиме по решению местных исполнительных органов.

«С 31 июля по 2 августа будет работать сайт Qurban2020.kz, с помощью которого разрешено проводить жертвоприношения в онлайн-режиме с подачей заявок на сайте. Все требования санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, то есть мяса, будут соблюдены», – отметил Аскар Исабаев.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения онлайн жертвоприношений. На сайте нужно заказать услугу жертвоприношения, выбрать регион, а затем ввести необходимые данные: ФИО, номер телефона, жертвенное животное, отметить, необходим ли отчет по жертвоприношению. После успешного заказа на Whats App поступает сообщение о совершении жертвоприношении с фото и видео отчетом

В этом году празднование Курбан айта приходится на 31 июля, 1 и 2 августа. В связи с тем, что ограничительные меры были продлены до 2 августа, республиканские мечети закрыты, 31 июля в мечетях Казахстана не будут читать Курбан айт намаз.

В минувшую пятницу, на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам с просьбой не завышать цены на скот, не думать о собственной выгоде и учитывать положение народа.