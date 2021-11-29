+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об обсуждениях законопроекта о личных подсобных хозяйствах высказался Толеутай Рахимбеков

29 Ноября 2021 19:22
Поделиться:
Об обсуждениях законопроекта о личных подсобных хозяйствах высказался Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков прокомментировал обсуждение законопроекта «О личных подсобных хозяйствах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие секторы экономики РК стали локомотивами роста инвестиционной активности
Что дает законопроект о личных подсобных хозяйствах - объяснение советника министра сельского хозяйства Миннацэкономики прогнозирует достижение допандемического уровня инвестиций к 2023 году Коррупционные риски в субсидировании сельского хозяйства проанализировали в Казахстане

«Каким должен быть проект закона о личных подсобных хозяйствах, какие задачи он призван решать, приведет ли принятие закона к ограничению права частной собственности граждан, как шумят и говорят, сократятся ли объемы субсидий крупным и средним сельхозтоваропроизводителям из-за того, чтобы якобы субсидии направят на поддержку личных подсобных хозяйств? Такие вот вопросы возникают. Сразу хочу сказать, что по действующему законодательству любые проекты нормативно-правовых актов должны размещаться на порталах государственных органов - разработчиков для публичного обсуждения. Это было сделано и с проектом закона о личных подсобных хозяйствах», - рассказал Толеутай Рахимбеков в ходе брифинга в Минсельхозе.

По словам советника министра сельского хозяйства, по законопроекту поступило около 1500 откликов-обсуждений.

«Из них, честно признаемся, порядка 60% или 900 откликов позитивные, около 600 или 40% негативные. Скажу о негативных. Было интересно наблюдать, на каждый отклик мы давали ответы. Но очень часто встречались одни и те же лица. Условно, назовем Анна Каренина - 40 раз написала отклик - «я против закона о ЛПХ». Молодая девушка, 32 года, чего ей в полвторого ночи так активно обсуждать законопроект о ЛПХ. Мне просто было интересно узнать, почему так обсуждает активно. Посмотрели, оказались тренерами фитнес-клуба, визажистами салона красоты, мойщиками автомастерской в большинстве, кто писал негативно. Если кто бы писал аргументированно, почему против, приводил данные, то вопросов не было, а просто писать «против» - это один вопрос. У меня как гражданина Казахстана возник вопрос - не работники ли тех фитнес-клубов, салонов красоты, которые незаконно получали субсидии на сельское хозяйство, о которых говорил Антикор месяц назад», - считает Толеутай Рахимбеков.

Толеутай Рахимбеков напомнил, что впервые идея такого закона появилась летом 2003 года при разработке госпрограммы развития сельских территорий на 2004-2010 годы.

«Тогда в Минсельхозе провели анализ всех 7660 сельских населенных пунктов. Такое количество было в Казахстане на 1 января 2003 года. Для сравнения хочу сказать, что через 18 лет на 1 января 2021 года сел в стране осталось 6 332. За 18 лет с карты страны исчезли 1338 сел или в среднем за год в Казахстане исчезали по 75 сел. Анализировали каждое село по 123 показателям. Мы столкнулись с таким феноменом как «личное подсобное хозяйство». Около 1,7 млн ЛПХ, на долю которых приходится половины всей валовой продукции сельского хозяйства. Причем ЛПХ производит продукцию без единого внимания со стороны государства и без единого тиына господдержки», - пояснил Т. Рахимбеков.

По данным Минсельхоза, в стране личными подсобными хозяйствами произведено 2,6 трлн тенге продукции, или 41,5% всей продукции сельского хозяйства.




Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минсельхоз   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Какие секторы экономики РК стали локомотивами роста инвестиционной активности
Что дает законопроект о личных подсобных хозяйствах - объяснение советника министра сельского хозяйства
Миннацэкономики прогнозирует достижение допандемического уровня инвестиций к 2023 году
Коррупционные риски в субсидировании сельского хозяйства проанализировали в Казахстане
Популярное
1 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
2 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
5 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
6 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Читайте также
Как распознать финансовую пирамиду
«Зелёная» энергетика активно развивается в Карагандинской области
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив