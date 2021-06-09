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    17:58, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Об избрании Касым-Жомарта Токаева Президентом два года назад напомнил Госсекретарь РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил избрание Президента РК Касым-Жомарта Токаева два года назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, сегодня, 9 июня, исполнилось два года со дня избрания Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в качестве нового Главы государства по итогам всенародных выборов. Данный исторический момент способствует формированию нового метода управления, основанного на принципах преемственности, справедливости и развития, а также дает возможность адекватно реагировать на новые вызовы нового времени», - отметил Крымбек Кушербаев во время расширенного заседания Совета АНК.

    Ранее Государственный секретарь заявил, что XXIX сессия АНК детально и убедительно показала, что в современном мире успех социально-экономического развития напрямую зависит от единства народа, межэтнического согласия и межконфессиональной гармонии.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК
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