Об итогах поездки в Кордайский район научного совета АНК рассказал Жансеит Туймебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев озвучил ряд проблем в Кордайском районе, где недавно произошел конфликт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня кордайские события находятся в центре внимания госорганов, АНК, экспертов и общественности. В отношении понимания сущности кордайских событий нами подготовлены статьи в «Egemen Qazaqstan», «Казахстанской правде». Кроме того, в повестку дня поставлен вопрос о реформировании государственной политики в сфере межэтнических отношений», - рассказал Жансеит Туймебаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики в Нур-Султане.

Он также напомнил, что с 11 по 14 февраля группа экспертов Научно-экспертного совета АНК совершила поездку в Кордайский район для исследования ситуации.

«Ранее проведенные исследования в 2016 году выявили ряд открытых и латентных проблем. Поездка показала, что они сохранились и в 2020 году. Среди них - социокультурная изолированность, замкнутость дунганского населения, оторванность молодежи от общеказахстанских программ социализации, слабая миграция в города и другие области при сохраняющейся демографическом росте; этническая диспропорция среди госслужащих. Есть определенное социально-экономическое расслоения по этническому признаку, дефицит земельных и водных ресурсов, наличие таких проблем, как контрабанда, коррумпированность правоохранительных органов. Значительная часть дунганского населения отдает предпочтения учебным заведениям Кыргызстана и Китая, кыргызским операторам сотовой связи и поставщикам спутникового телевидения, пользуется спутниковыми антеннами для приема российских, кыргызских и китайских телеканалов»,- озвучил Жансеит Туймебаев.

По словам заместителя главы АНК, нерешенные проблемы в сферах образования, здравоохранения, землепользования, а также социальные вопросы, трудовые отношения привели к созданию закрытого этнического сообщества у государственной границы.

«В данном регионе ощущается высокая степень влияния соседних стран. В целом, кордайский конфликт актуализировал проблему компактных расселенных или закрытых этносов. Есть четкие понимания причин конфликтов. В этнически закрытых сообществах социально-бытовой, трудовой, криминальный конфликт зачастую приобретает межэтническую окраску. В большинстве случаев оперативная реакция органов правопорядка по задержанию подозреваемых нейтрализует возможность конфликта. В противном случае, накопленная этносоциальная напряженность стихийно выплескивается наружу», - считает он.

При этом Ж. Туймебаев подчеркнул, что решение данной проблемы лежит, прежде всего, в устранении причин этносоциального неравенства и экономической плоскости.

«К сожалению, на местах не всегда видят эту взаимосвязь. По инициативе АНК проводилась работа в местах компактного проживания этносов. Достигнуты конкретные результаты. Однако социально-экономические предпосылки конфликтов, культурно-языковой обособленности не устранены. Благодаря работе ассамблеи ни один из этносов не выбрал стратегию обособления. Ассамблея в целом выполняет задачу интегрировать этносы на основе казахстанской идентичности и гражданства», - отметил Жансеит Туймебаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит круглый стол «Актуальные вопросы этнополитики в Казахстане: экспертное мнение» с участием ведущих экспертов Казахстана.