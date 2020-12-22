Об исполнении плана законопроектных работ  рассказал Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о выполнении плана законопроектных работ в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что органами разработчиками приняты все необходимые меры по своевременному исполнению плана законопроектных работ Правительства, а также по эффективному планированию законопроектной деятельности. На сегодня план законопроектных работ Правительства на 2020 год исполнен в полном объеме, все 22 законопроекта своевременно внесены в Парламент», - сказал Марат Бекетаев на заседании Правительства.

Он также озвучил проект плана законопроектных работ Правительства на 2021 год.

«Министерством юстиции совместно с членами Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности по предложениям государственных органов подготовлен проект плана законопроектных работ Правительства на 2021 год. Проект плана сформирован на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами, в нем предусматривается разработка 25 законопроектов», - отметил министр юстиции.

Из предлагаемых к разработке законопроектов в 1-ом полугодии 2021 года, по его словам планируется внести в Парламент 13 законопроектов, а во 2-м полугодии - 12 законопроектов.

«В предстоящем году предполагается разработка новых проектов законов «Об общественном контроле», «О биологической безопасности Республики Казахстан», «О геодезии, картографии и пространственных данных» и «Об органах военной полиции», - пояснил М. Бекетаев.