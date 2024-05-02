Об исключении контролеров из общественного транспорта в РК высказался депутат

Совершенные в общественном транспорте преступления против лица, управляющего им, по уровню общественной опасности можно сравнять с актом терроризма. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Не так давно все мы были шокированы событием, произошедшим в Алмате, когда мужчина напал на водителя автобуса, в результате чего погибли трое невинных людей, четверо — пострадали. Среди погибших многодетная супружеская пара, после смерти которых остались сиротами малолетние дети. В связи с чем хотелось бы поднять вопрос безопасности и охраны жизни наших граждан в общественном транспорте, — сказал М. Магеррамов, озвучивая депутатский запрос.

Депутат отметил, что водителям общественного транспорта ежедневно мы вверяем жизни миллионов наших граждан, жизнь которых согласно Конституции РК — наша высшая ценность. При этом уполномоченными лицами не предусмотрены должные меры по сохранности и безопасности жизни самого водителя общественного транспорта, находящегося при выполнении своих обязанностей.

— Отсутствие мер по изолированию водителя автобуса, вероятно, обосновано тем, что водители общественного транспорта вынуждены брать на себя обязательство не только управлять автобусами, но и следить за оплатой проезда, соблюдением порядка в транспортном средстве и отвлекаться на пассажиров. Однако совершенные в общественном транспорте преступления против лица, управляющего данным транспортом, по уровню общественной опасности можно сравнять с актом терроризма. Ведь если результатом совершенного преступления будет смерть водителя автобуса при управлении общественным транспортом, это неминуемо повлечет смерть не только присутствующих в автобусе лиц, но и лиц, участвующих в дорожном движении, с которыми, вероятно, могут возникнуть столкновения, — заявил депутат.

Мажилисмен добавил, что порядки перевозок наших граждан в общественном транспорте абсолютно небезопасны. В связи с этим у него возникли следующие вопросы:

Чем обосновано решение об исключении постоянных контролеров из общественного транспорта? Будут ли приняты необходимые реформы и переоборудования автобусов для полного изолирования водителей общественного транспорта? Будут ли приняты меры по вовлечению на постоянной основе в работу каждого автобуса контролеров для создания безопасных условий проезда и контроля за соблюдением порядка в общественном транспорте?

Напомним, 22 декабря 2023 года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео ДТП позже появилось в Сети.

В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи, еще трое были госпитализированы. Двое из погибших были супругами — воспитывали четверых детей.

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