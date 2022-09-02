Объездные дороги на трассе Караганда-Балхаш планируется закрыть до конца текущего года - «КазАвтоЖол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе строительных работ на автотрассе Караганда-Балхаш сообщил на брифинге главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в текущем году практически хотим по новому асфальту дать проезд, полное завершение у нас – конец следующего года. На сегодня 260 км нижнего слоя покрытия уже готово», - сказал Талгат Смагулов.

Было отмечено, что полномасштабными работами охвачена дорога Караганда-Балхаш общей протяженностью 363 км. Строительные работы ведутся на всех 8 участках трассы. Уложено более 70 км асфальта, также усиленно ведется строительство крупных искусственных сооружений – мостов, путепроводов.

«Общая протяженность объездных дорог составляла 148 км, сейчас осталось всего 8 км (снижение на 94%). Так, оставшиеся объездные дороги планируется закрыть до конца текущего года. Кроме того, открыли движение по двум полосам на наиболее неудовлетворительном участке между селами Кызылкой и Нураталды. Работы ведем по трем основным направлениям: закрываем объездные дороги, продолжаем работы по строительству мостов и скотопрогонов, и, конечно же, укладываем асфальт. На данный момент проезд обеспечен на 260 км», - уточнил Талгат Смагулов.