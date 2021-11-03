Объездную автодорогу планируют построить в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Объездную автодорогу планируют построить в ЗКО. Об этом рассказал директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Он отметил, что протяжённость автомобильных дорог республиканского значения по ЗКО составляет 1 414 километров.
«В этом году капитальным ремонтом охвачено 248 километров дорог, средним и текущим ремонтом - 76 километров, работы по содержанию выполняются на протяженности 1 090 километров», - пояснил директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол».
В конце прошлого года принята госпрограмма инфраструктурного развития, в рамках которой планируют реконструировать дороги «Подстепное – Федоровка – граница РФ» и «Атырау - Уральск».
«Дорога Подстепное - Федоровка - граница РФ» построена в 70-х годах прошлого столетия и находится в крайне неудовлетворительном состоянии. При высокой интенсивности, проходимостью более трех тысяч автомобилей в сутки, отдельные участки дороги достигают параметров четвёртой технической категории. Более того, 15 километров не имеют твёрдого покрытия.
Получены положительные заключения госэкспертизы и в рамках проекта предусмотрена реконструкция с III на II техническую категорию, с уширением дорожного полотна до девяти метров, строительством пяти транспортных развязок и пяти мостов. Сейчас ведутся работы по определению источника финансирования для реализации проекта», - рассказал Каримбаев.
Директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» отметил, что трассу «Атырау – Уральск» планируют перевести в I техническую категорию с четырёхполосным движением.
«В этом году мы начали разработку проектно-сметной документации проекта реконструкции трассы от Уральска до границы Атырауской области протяжённостью 303 километра. Также планируется реализовать проект «Юго-Западный обход Уральска» протяженностью 32 километра с двухполосным движением», - заключил Амир Каримбаев.
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