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Об эпизоотической ситуации в Казахстане рассказали в Минсельхозе

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Октября 2021, 18:09
Об эпизоотической ситуации в Казахстане рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпизоотической ситуации в РК рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Бауржан Абызбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года на территории республики зарегистрировано 345 неблагополучных пунктов. Из них по особо опасным инфекционным заболеваниям 171 пункт. 174 пункта – это неблагополучные пункты по бруцеллезу. На сегодняшний день из 174 неблагополучных пунктов оздоровлены 130 пунктов, в остальных 44 проводятся оздоровительные мероприятия», – сказал Б.Абызбаев.

По его словам, на сегодняшний день в очагах болезней животных проведены все дезинфекционные мероприятия, для чего было выделено дезинфекционных средств на более, чем 2 млн квадратных метров. За 9 месяцев текущего года возмещено 13 991 103 тенге за 54 головы изъятых и уничтоженных животных.

И.о. председателя Комитета также сообщил, что за 9 месяцев 2021 года госветсанинспекторами за нарушения ветеринарно-санитарных требований выписано 7 535 предписаний по устранению выявленных нарушений. По результатам проверок исполнения предписаний наложено 3 373 административных штрафов на общую сумму 109,5 млн. тенге.


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