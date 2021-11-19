Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии наш регион находится в основном в «зеленой зоне». Такой показатель был достигнут в результате профессионализма медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией, и обеспеченности структуры здравоохранения необходимыми ресурсами. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. В инфекционных больницах большинство коек пустуют. В целом, как показывает статистика, заболеваемость в регионе снижена. Однако, мы и в дальнейшем приложим все усилия для борьбы с вирусом», - рассказал Умирзак Шукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также аким проинформировал, что ведется строительство новой многопрофильной больницы.

По словам Умирзака Шукеева, в регионе близится к завершению массовая кампания по вакцинации населения.

«Число вакцинированных против коронавирусной инфекции в Туркестанской области превысило один млн человек», - проинформировал аким.