Об эпидситуации в Туркестанской области рассказал Умирзак Шукеев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала пандемии наш регион находится в основном в «зеленой зоне». Такой показатель был достигнут в результате профессионализма медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией, и обеспеченности структуры здравоохранения необходимыми ресурсами. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. В инфекционных больницах большинство коек пустуют. В целом, как показывает статистика, заболеваемость в регионе снижена. Однако, мы и в дальнейшем приложим все усилия для борьбы с вирусом», - рассказал Умирзак Шукеев в ходе пресс-конференции в СЦК.
Также аким проинформировал, что ведется строительство новой многопрофильной больницы.
По словам Умирзака Шукеева, в регионе близится к завершению массовая кампания по вакцинации населения.
«Число вакцинированных против коронавирусной инфекции в Туркестанской области превысило один млн человек», - проинформировал аким.
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