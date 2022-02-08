Об эпидситуации в стране рассказал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане рассказали в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев спросил, что делается в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

«Как известно, число случаев заболевания коронавирусом в связи с «омикрон»-штаммом резко возросло. На сегодня можно отметить, что ситуация под контролем. Наблюдается снижение случаев с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки. Это показывает, что ситуация стабилизируется. 24 января, в том числе и в рамках Вашего поручения, в целях создания условия бизнесу, сняты основные карантинные меры», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

«Со следующей недели обучение во всех школах планируется перевести на оффлайн-режим», - отметил Ералы Тугжанов.

«Все нужно держать под контролем. Это важный вопрос», - прокомментировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

