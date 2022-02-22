Об эпидситуации по туберкулезу рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет показатель заболеваемости туберкулезом в Алматы снизился более чем на 34%. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор Центра фтизиопульмонологии управления общественного здоровья города Жанар Сапиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в городе наблюдается динамика снижения заболеваемости, а основные показатели ниже среднереспубликанских. Если в 2017 году на 100 тысяч населения регистрировалось чуть больше 35 случаев болезни, то в 2021 году уже 23 факта. Кроме того, за последние пять лет снизился показатель смертности на 63,8%.

В Центре фтизиопульмонологии провели анализ, который показал, что основной причиной снижения заболеваемости стало резкое уменьшение выявления случаев туберкулеза среди внутренних мигрантов из прилегающих регионов города в период ограничений, связанных с пандемией.

Так, если в 2019 году количество выявленных случаев туберкулеза среди внутренних мигрантов составило 168 человек, то в 2020 году – 58 случаев, снижение в 2,5 раза.

Жанар Сапиева рассказала, что в Алматы ежегодно увеличивается охват амбулаторным лечением.

«Ежедневно восемь мобильных групп выезжают на отдельном автотранспорте для проведения контролируемого лечения на дому среди пациентов с ограниченными возможностями, пожилого возраста и женщин с малолетними детьми», - сообщила директор Центра.

Она добавила, что все больные до завершения курса лечения получают пособия в размере 35 тыс тенге, благодаря поддержке местных исполнительных органов. В этом году объем социальной помощи вырос на 6,6%, в настоящее время помощь получают 830 пациентов.

Говоря о месячнике по борьбе с туберкулезом в Алматы, Жанар Сапиева сообщила, что более чем в 40 медучреждениях будут организованы дни открытых дверей.

Ранее сообщалось, что заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза в Казахстане.

https://www.kazinform.kz/ru/zabolevaemost-tuberkulezom-snizilas-v-2-3-raza-v-kazahstane_a3902608