Об эпидситуации по КВИ рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за сутки зарегистрировано 55 случаев коронавируса, вакцинацию в целом прошли почти 250 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, на 10 июня зарегистрировано 26 666 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 735. Темп прироста КВИ при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,3% до 0,2%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,6%, Ескельдинском - 0,4%, Каратальском - 0,3%, Талгарском - 0,4%, Сарканском - 0,5% районах и г.Талдыкорган – 0,3%.

За последние сутки зарегистрировано 55 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 44 симптомных и 11 бессимптомных случаев. Из 55 выявленных случаев коронавируса детей до 14 лет - 4 и 3 случая - среди школьников.

Заболеваемость КВИ за 10 июня в разрезе регионов области: Балхашский-1, Енбекшиказахский-4, Ескельдинский-5, Жамбылский-4, Илийский-8, Карасайский-2, Каратальский-1, Панфиловский-3, Сарканский-3, Талгарский-3, Уйгурский-2, г.Талдыкорган-18, г.Текели-1.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 25 581, за сутки из стационара выписано 30 пациентов, снято с домашней изоляции 1 человек.

Всего в область поступило 326 325 доз вакцины первого компонента, из них 39 500 Hayat-vax, 282 825 Гам-Ковид-вак и 4000 QazVac. Также поступило 213 845 доз второго компонента, из них 39 500 Hayat-vax, Гам-Ковид-вак 170 345 и QazVac 4000.

Первым привито 249 733 человек, вторым 149 998. Среди вакцинированных - государственные служащие – 9848, медицинские работники – 20 523, педагоги – 32 494, СМИ – 109, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1495 и другой сферы деятельности – 150 764.