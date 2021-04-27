Об эпидситуации и вакцинации против КВИ рассказали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на сегодня вакцинацию от коронавируса прошли более 122 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно- эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым компонентом привиты 122 584 лиц, из них 18 448 медицинских работников, педагогов – 27 030, участковых полицейских – 1306, студентов - 935, представителей медико-социальных учреждений - 580, сотрудников силовых структур - 10321, государственных служащих - 3978, лиц с хроническими заболеваниями - 2306, других лиц – 57678.

Вторым компонентом вакцинированы 14 904 человека, из них 8489 медицинских работников, педагогов - 4635, участковых полицейских – 174 сотрудников силовых структур – 432, госслужащих – 188, других лиц - 958.

С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

По Алматинской области всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ – 172, так же организовано 63 передвижных/выездных прививочных пунктов, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

По данным департамента, по состоянию на 27 апреля в области зарегистрировано 20 490 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 11 968.

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тыс. населения составил – 958,6.

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели уменьшился с 1,4% до 1,2%. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 0,954, по республике – 1,006,

За последние сутки зарегистрировано 264 случаев КВИ, темп прироста – 1,3% из них 218 симптомных и 46 бессимптомных

На сегодня выписаны с выздоровлением - 13 761, за сутки из стационара выписано 66 пациентов, снято с домашней изоляции – 50 человека.