+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 26 °С
USD 387.62 EUR 426.27
RUB 6.03 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об энергетических вызовах XXI века рассказал бывший президент Исландии

26 Сентября 2019 15:27
Поделиться:
Об энергетических вызовах XXI века рассказал бывший президент Исландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель международного форума «Арктический круг», экс-президент Исландии (1996-2016) Оулавюр Рагнар Гримссон выступая на XII Евразийском форуме KAZENRGY, рассказал об исландской геотермальной модели отопления, которая основывается на новых методах нефтяной индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Нацпрограмму развития зеленой экономики предложили принять на III Саммите ВИЭ в Нур-Султане
III саммит по возобновляемым источникам энергии проходит в Нур-Султане Электроэнергия для казахстанцев подешевела на 6,5% Как можно повысить энергоэффективность зданий в столице, рассказали в ПРООН

«Нам необходимо столкнуться с основным энергетическим вызовом XXI века. Вызов демонстрируется двумя очень ясными фактами. Первый — впервые за всю историю человечества мы живем во время, когда больше половины глобального населения живет в городах. Буквально за 20 лет две трети мирового населения будут жить в городах-мегаполисах в Азии, Африке, Америке. Второй факт — это то, что 40-50% энергии, которая производится в мире, поступает на отопление и охлаждение городов, а на транспорт, включая и автомобили, уходит только 20%», - сказал Оулавюр Рагнар Гримссон на площадке форума.

Он также задался вопросом, как нам предстоит отапливать и охлаждать города, в которых будут жить две трети мирового населения.

«К сожалению, в рамках нынешних обсуждений и дебатов в области энергетики этот основной вызов не выносится на повестку дня. Если мы отнесемся к этому со всей ответственностью и найдем эффективные решения данной задачи для сохранения также и глобальной окружающей среды, то мы достигнем успеха. Таким образом, проблема с растущим поколением столкнется с большими проблемами. Как отражение срочности данного вызова Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что за последний год 7 млн человек погибли по причине городского загрязнения, которое было создано выбросами в мире», - считает О.Р. Гримссон

По его словам, каждая нация и энергетические компании в мире вместе должны решить вопрос о том, как можно предоставить охлаждение и отопление городов в 21 веке, при этом сохраняя окружающую среду.

«Мы разработали исландскую геотермальную модель отопления, которую сейчас мы называем Исландско-китайско-азиатским геотермальным газовым отоплением или «моделью охлаждения». Несмотря на то, что многие люди хорошо знакомы с солнечной и ветряной энергией, многие не подозревают, что под нашими ногами есть огромный энергетический ресурс. Если мы только сможем утилизировать один процент тепла внутри планеты, этого достаточно чтобы обеспечить спрос и потребность в электричестве на тысячи лет. Благодаря нефтяной индустрии и всем технологическим наработкам мы можем использовать тепло под нашими ногами внутри планеты эффективным образом», - заключил спикер.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Нур-Султан,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив