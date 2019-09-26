Об энергетических вызовах XXI века рассказал бывший президент Исландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель международного форума «Арктический круг», экс-президент Исландии (1996-2016) Оулавюр Рагнар Гримссон выступая на XII Евразийском форуме KAZENRGY, рассказал об исландской геотермальной модели отопления, которая основывается на новых методах нефтяной индустрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо столкнуться с основным энергетическим вызовом XXI века. Вызов демонстрируется двумя очень ясными фактами. Первый — впервые за всю историю человечества мы живем во время, когда больше половины глобального населения живет в городах. Буквально за 20 лет две трети мирового населения будут жить в городах-мегаполисах в Азии, Африке, Америке. Второй факт — это то, что 40-50% энергии, которая производится в мире, поступает на отопление и охлаждение городов, а на транспорт, включая и автомобили, уходит только 20%», - сказал Оулавюр Рагнар Гримссон на площадке форума.

Он также задался вопросом, как нам предстоит отапливать и охлаждать города, в которых будут жить две трети мирового населения.

«К сожалению, в рамках нынешних обсуждений и дебатов в области энергетики этот основной вызов не выносится на повестку дня. Если мы отнесемся к этому со всей ответственностью и найдем эффективные решения данной задачи для сохранения также и глобальной окружающей среды, то мы достигнем успеха. Таким образом, проблема с растущим поколением столкнется с большими проблемами. Как отражение срочности данного вызова Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что за последний год 7 млн человек погибли по причине городского загрязнения, которое было создано выбросами в мире», - считает О.Р. Гримссон

По его словам, каждая нация и энергетические компании в мире вместе должны решить вопрос о том, как можно предоставить охлаждение и отопление городов в 21 веке, при этом сохраняя окружающую среду.

«Мы разработали исландскую геотермальную модель отопления, которую сейчас мы называем Исландско-китайско-азиатским геотермальным газовым отоплением или «моделью охлаждения». Несмотря на то, что многие люди хорошо знакомы с солнечной и ветряной энергией, многие не подозревают, что под нашими ногами есть огромный энергетический ресурс. Если мы только сможем утилизировать один процент тепла внутри планеты, этого достаточно чтобы обеспечить спрос и потребность в электричестве на тысячи лет. Благодаря нефтяной индустрии и всем технологическим наработкам мы можем использовать тепло под нашими ногами внутри планеты эффективным образом», - заключил спикер.