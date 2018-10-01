Объемы ввода жилья выросли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост ввода жилья происходит почти во всех регионах Казахстана. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По жилищному строительству по итогам 9 месяцев введено в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья, что составляет 111,6% к аналогичному периоду 2017 года. Процент ввода жилья к годовому плану составил 73%. Всего по республике сдано 77 099 единиц жилищ, в том числе - 30 383 индивидуальных дома. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в 15 регионах республики», - рассказал он, выступая на заседании Правительства РК.

По данным пресс-службы МИР, в тройке лидеров по вводу жилья - Алматинская область, Шымкент и Мангистауская область.

Между тем, снижение темпа показателей ввода жилья отмечается в двух регионах - Кызылординской области и Астане. В министерстве сообщают, что основная причина негативной динамики в Астане заключается в сокращении объемов ввода многоэтажных домов на 85,2%. В Кызылординской же области причиной снижения является незначительный ввод многоэтажного жилья (48,9 тыс. квадратных метров). На сегодняшний день за счет госинвестиций введется строительство 42 многоэтажных жилых домов общей площадью 121,3 тыс. квадратных метров (1726 квартир).