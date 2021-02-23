Объемы водосбора в бассейнах рек проверяют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи совместно со спасателями проводят обследование водосборов бассейнов рек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», обследования проводятся с 2018 года в январе, феврале и марте. Маршрут согласовывают. Он состоит из шести точек: село Мальцево Есильского района, село Мукыр и река Жебарак, выше села Золотоноша района имени Г. Мусрепова, село Новосветловка, река Бабык Бурлык и село Алтынбулак Айыртауского района.

Обследование проводят для дальнейшего прогнозирования развития паводковой ситуации и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера.

«22 февраля в первом пункте – Мальцевский лог Есильского района – исследование показало увеличение объёмов влагозапасов, по сравнению с январем, на 40%. Этот показатель превышает значения 2019 года более чем на 70% и схож с уровнем прошлого года. За прошедшую декаду - с 11-го по 20-е февраля - запас воды в снеге по области увеличился на 30% и составляет от 37 до 101 мм при норме 33-73 мм», - сообщили в филиале Казгидромета.

Для сравнения: запас воды во вторую декаду февраля в снежном покрове в 2017 году, когда наблюдался сильнейший паводок, составлял 24-173 мм, в 2018-м году - 15-90 мм, в 2019 году - 37-106 мм, в 2020 году - 35-141см.