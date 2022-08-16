Объемы торговли между РК и Сингапуром за первое полугодие достигли 926 млн долларов

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – В рамках своего первого официального визита в Республику Сингапур заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном и министром трудовых ресурсов, вторым министром торговли и промышленности Тан Си Ленгом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В состав казахстанской делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев и председатель АО «НК Kazakh Invest» Мейржан Юсупов.

В ходе переговоров с главой МИД Сингапура стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, определен график визитов на высшем уровне и рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного транспортно-логистического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание было уделено роли Казахстана и Сингапура в качестве транзитно-логистического хаба Евразии и Юго-Восточной Азии.

«Сингапур является одним из главных политических партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. За три десятилетия мы установили доверительный политический диалог и важные экономические и культурные связи», - сказал М. Тлеуберди.

Казахстан и Сингапур имеют общие и близкие взгляды на главные международные вопросы добавил глава МИД РК.

Подчеркнута взаимная поддержка друг друга в рамках международных организаций. Также состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня.

Министры отметили значимость, предстоящего в следующем году, 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сингапуром и обсудили план совместных действий по празднованию этой юбилейной даты.

Вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также расширения договорно-правовой базы стали основной темой встречи с министром Тан Си Ленгом. Собеседники отметили имеющийся потенциал для углубления и расширения экономического взаимодействия между странами в таких сферах как, инфраструктура и логистика, сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, высокотехнологичное производство и другие.

Стороны отметили положительный тренд увеличения товарооборота между странами, так в 2021 году он составил более 1 млрд долларов США и в этом году ожидается прирост в три раза. Только за первую половину текущего года объемы двусторонней торговли достигли 926 млн долларов.

Кроме того, министр М. Тлеуберди принял участие в торжественном мероприятии по случаю официального запуска Казахстанско-сингапурского делового совета «Kazakhstan - Singapore Business Council». Данная бизнес-ассоциация, в которую вошли такие крупные компании как CPG International, Kusto Group, ZNC Enviroventures и другие, призвана оказывать содействие торговле и инвестициям между двумя странами, созданию связующего звена и катализатора двустороннего делового сотрудничества деловых кругов.

При поддержке Посольств двух стран, деловая деятельность совета будет направлена на продвижение и расширение развития не только торговли и инвестиций, но и туризма и других инициатив.





Фото:gov.kz







