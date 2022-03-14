Объемы субсидирования аграриев для улучшения генетики животных и растений пересмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно оказания мер государственной поддержки при проведении весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в растениеводстве поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур. Данные меры включают производство приоритетных сельскохозяйственных культур, развитие семеноводства, приобретение удобрений (за исключением органических), приобретение пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и снижение стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям», - написал Роман Скляр в своем ответе.

Он также сообщил, что в целях проведения работы по реформированию системы субсидирования в агропромышленном комплексе создана специальная рабочая группа.

«В настоящее время в рамках рабочей группы проводится пересмотр объемов субсидирования по повышению генетического потенциала животных и растений, глубокой переработке, внедрению инноваций, а также финансовых инструментов в виде субсидирования инвестиций, ставки вознаграждения по кредитам, страхования и гарантирования, племенного маточного поголовья и посадочного материала. В этой связи Ваши предложения будут рассмотрены на заседании рабочей группы, по итогам которого будет принято решение», - заключил заместитель Премьер-Министра.