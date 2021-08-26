Объёмы строительства выросли на 14% в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области дополнительно профинансировали социальные и инфраструктурные проекты. Это позволит ускорить их реализацию. Изменения в областной бюджет утвердили депутаты на внеочередной, VI, сессии, состоявшейся в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как доложила руководитель управления финансов Людмила Башарина, казна пополнилась за счёт налоговых сборов. Также возникла экономия по итогам госзакупок. Ещё один источник – погашение бюджетных кредитов Фонда развития предпринимательства «Даму».

Часть средств пойдёт на ремонт дорог и улучшение теплоснабжения в регионах, а также на продолжение проекта по газификации. Кроме того, дополнительное финансирование получили социальные проекты, в том числе реализуемые по программе «Ауыл-Ел бесiгi». Среди них строительство школы в селе Кенгир г. Жезказгана, реконструкция стадиона «Юность» в Сатпаеве.

Увеличится государственный образовательный заказ на подготовку востребованных специалистов.

Кроме того, из республиканского бюджета области выделен дополнительный транш по программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

«Все направления важные. Это борьба с пандемией. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Мы хотели бы ряд проектов ускорить. По итогам семи месяцев у нас сохраняется положительная динамика практически по всем показателям социально-экономического развития. К примеру, инвестиции в основной капитал выросли на 6,7%. Идёт по плану реализация всех крупных инвестиционных проектов. Активно идёт строительство. Объёмы жилищного строительства уже выросли на 14%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. До конца года планируем сдать порядка 700 тыс. кв. м., на четверть больше прошлогоднего результата», - отметил аким области Женис Касымбек.

На сессии также утвердили дополненный перечень проектов ГЧП. Предприниматели намерены построить две новые поликлиники в Караганде и Темиртау. Один из проектов касается модернизации работы школьных столовых.