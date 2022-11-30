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Объемы производства макаронных изделий увеличились в Казахстане

30 Ноября 2022, 12:46
Объемы производства макаронных изделий увеличились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 40 предприятий по производству макаронных изделий, действующих в Казахстане, произвели 122,8 тыс. тонн продукции по итогам девяти месяцев 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Отмечается рост показателей по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,8 %. При этом казахстанцы потребляют ежегодно в среднем около 130 тыс. тонн макарон.

Что касается экспорта, то за рубеж продано 47,1 тыс. тонн, объем остался на уровне аналогичного периода 2021 года. Основные потребители казахстанских макарон Россия, Узбекистан и Таджикистан.

Меньшие объемы макаронных изделий стали импортировать в Казахстан. За период с января по сентябрь в страну завезено всего 23,4 тыс. тонн иностранной продукции, снижение показателя на 8,2 %. Для сравнения за этот же период 2021 года импортировано 25,5 тыс. тонн.

Фото: aspromservis.ru


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