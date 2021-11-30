Объемы производства крупы, сахара, соков увеличились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем производства продуктов питания вырос на 3,6% в этом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Минсельхоза, за 10 месяцев текущего года объем производства продуктов питания вырос на 3,6% и составил 1,8 трлн тенге. За отчетный период объем инвестиций в основной капитал производства продуктов питания увеличился на 5,9% и составил 81,8 млрд тенге.

«В натуральном выражений за 10 месяцев текущего года увеличились объемы производства крупы - на 5,3%, крахмалопродуктов - на 18,7%, соков фруктовых и овощных - на 2,8%, сахара - в 2,6 раза, кисломолочной продукции - на 5%, сливочного масла - на 9%», - сообщил в ходе заседания Правительства Ербол Карашукеев.

При этом производство муки снизилось на 4,5%, растительного масла - на 3%, колбасных изделий - на 0,4%.

«В текущем году в сфере переработки сельхозпродукции введены в эксплуатацию 29 проектов, в том числе по переработке мяса - шесть проектов общей мощностью 34 тыс. тонн, по переработке молока - 10 проектов общей мощностью 96 тыс. тонн за счет модернизации и строительства, по переработке масличных - три проекта на 530 тыс. тонн и по глубокой переработке - один проект на 200 тыс. тонн переработки пшеницы в год, по производству макарон и крупяных изделий - три проекта общей мощностью 23,5 тыс. тонн», - проинформировал глава Минсельхоза.

«Сегодня в пуле инвестиционных проектов - около 100 проектов. Это новые проекты по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и, соответственно, дополнительный объем экспорта, что в конечном итоге позволит достичь поставленной цели по увеличению экспорта переработанной продукции», - отметил глава ведомства.