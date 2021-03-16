Объемы производства цинка, свинца и алюминия увеличатся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развитию Бейбут Атамкулов рассказал о планируемой работе в отраслях обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бейбут Атамкулов отметил, что на 2021 год запланирован рост Индекса физического объема (ИФО) обрабатывающей промышленности на 5,8% к 2020 году.

«В черной металлургии на текущий год установлен уровень ИФО – 105%. Ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%. Здесь мы основную ставку делаем на «АрселорМиталл Темиртау» и «Казхром». В текущем году мы запустим дополнительно 6 проектов, которые позволят увеличить объемы производства ферросплавов, строительной арматуры, стальных сварных труб, по переработке железной и марганцевой руды», - сказал в ходе заседания Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития.

Глава МИИР проинформировал, что для обеспечения запланированных показателей роста совместно с заинтересованными госорганами и бизнесом будет разработан регуляторный механизм обеспечивающий загрузку отечественных предприятий сырьем (лицензирование и повышение экспортных пошлин на лом). До 2025 года будет завершена модернизация основных технических мощностей компании «АрселорМиттал Темиртау» с доведением объема производства до 4 млн тонн стали в год, сумма инвестиции составит 1,3 трлн тенге.

«По цветной металлургии плановый показатель на 2021 год установлен на уровне 104,5%.

Будут увеличены объемы производства цинка на 18,6%, свинца - на 18,8%, медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%. Согласно прогнозируемым ценам Bloomberg (американский финансовый информационный поставщик), в краткосрочной перспективе ожидается положительная динамика изменения цен по всем видам цветных металлов.

В этой связи в номинальном выражении прогнозируется рост производства цветной металлургии на уровне 13% (к уровню 2020 года), что и должно обеспечить планируемый объем производства. Дополнительные объемы производства обеспечат запуск Жайремского ГОК, Казминералс Актогай 2 и Сатпаевского горно-обогатительного предприятия, а также золотоизвлекательные фабрики», - сообщил министр

По словам Б. Атамкулова, до 2025 года будут реализованы проекты по разработке медного месторождения Коксай в Алматинской области, мощностью 25 млн тонн медной руды в год и строительство второй очереди Казахстанского электролизного завода в Павлодаре, мощностью 250 тысяч тонн первичного алюминия.



