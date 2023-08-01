Объемы машиностроения наращивают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня доля машиностроения в структуре экономики занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. Об этом сегодня сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В отрасли в настоящее время действуют порядка около 800 предприятий, число занятых составляет более 118 тысяч человек. За последние 5 лет реальный рост отрасли составил 2,3 раза (ИФО), при этом наибольший рост приходится на автомобилестроение - 4,7 раза», - сказал Марат Карабаев.

Глава МИИР также сообщил, что по итогам 2022 года в машиностроение привлечено порядка 500 млн долларов США прямых инвестиций, что является рекордным. За 1 квартал 2023 года ПИИ в отрасли уже достигли 208 млн долл. США (рост в 4 раза, 51,5 млн долл. США).

«Необходимо отметить, что среди отраслей обрабатывающей промышленности машиностроение является самой динамично развивающейся. Если за последние 5 лет средний темп роста обрабатывающей промышленности составлял 4,5%, то машиностроение показало рост в 17,6%. Динамика роста наблюдается и в текущем году, ИФО по итогам 6 месяцев составило 128,8%, произведено продукции на сумму 1 трлн 800 млрд тенге (+38% к аналогичному периоду 2022 года). С учетом постепенного выхода на мощности действующих производств объемы будут далее наращиваться», - заявил Марат Карабаев.