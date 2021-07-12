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Объемы инвестиций в жилищное строительство выросли в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Июля 2021, 15:37
Объемы инвестиций в жилищное строительство выросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал об увеличении объемов инвестиций в жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за последние два года резко увеличились объемы инвестиций в жилищное строительство. Если посмотреть на статистику, в мае 2019 года инвестиции составили 432 млрд., а в аналогичном периоде 2021 года уже составляют – 732 млрд. тенге, т.е. рост в 1,7 раза. Особенно в этом году повлияла мера по приобретению жилья за счет пенсионных накоплений. Однако с июня месяца цены на жилье стабилизировались в связи с тем, что основная масса накоплений уже использована», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, бурный рост строительства вызвал повышенный спрос на стройматериалы, который не успевает покрываться отечественным производством в рамках отдельных позиций.

«Тогда на цену повлияли импорт и спекулятивные действия отдельных посредников и производителей», - добавил вице-министр.

При этом, отмечают в пресс-службе ведомства, если резкий скачок цен на арматурную сталь еще можно объяснить подорожанием металла на мировых рынках, то к ценам на остальные строительные материалы возникает много вопросов. Например, стоимость кирпича из-за недобросовестных действий в гг. Нур-Султан и Кокшетау выросла на 58% и 40% соответственно.

Строительство   Жилье   Экономика   Общество   МИИР РК  
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