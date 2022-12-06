Объема риса на внутреннем рынке достаточно - Минсельхоз РК

6 Декабря 2022, 11:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Риски формирования дефицита риса в Казахстане очень низкие. Один килограмм риса на сегодня стоит 256 тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В СМИ распространяются сведения касательно риса. Какова ситуация по рису на рынке?», - спросил Алихан Смаилов министра сельского хозяйства.

«Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. Если говорить по Казахстану – это 97 тысяч тонн. Потребление составило 80 тысяч тонн. За 9 месяцев объем экспорта составил 70 тысяч тонн, 60-80% экспортировано в РФ», - сообщил Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

«Поэтому объем риса на внутреннем рынке достаточный, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Сейчас цена за килограмм риса составляет 256 тенге. Риски формирования дефицита риса очень низкие», - заявил он.

Глава ведомства сообщил, что при необходимости заводы и товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство.

Отвечая на вопрос Алихана Смаилова, министр заверил, что внутренний рынок полностью обеспечен рисом и никаких оснований для беспокойства нет.