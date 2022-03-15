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Объем ввода жилья снизился по Казахстану за год

Автор:  
Акбота Кузекбай
15 Марта 2022, 09:34
Объем ввода жилья снизился по Казахстану за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-феврале введено 1,8 млн квадратных метров жилья, что ниже показателя предыдущего года на 7,3%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вводу жилья в эксплуатацию в январе-феврале наблюдается улучшение динамики на 1,7 п.п. по сравнению с январем текущего года, при этом рост по-прежнему остается отрицательным. Всего введено 1,8 млн кв. метров жилья, что ниже показателя января-февраля предыдущего года на 7,3%», - сообщил в ходе заседания Правительства Алибек Куантыров.

По словам министра, положительная динамика зафиксирована в 13 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Также Алибек Куантыров отметил, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск увеличился на 1,6%. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской и Жамбылской областях.

«Рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», - добавил министр.

Ранее министр сообщил, что на сегодня обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста в Казахстане.


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