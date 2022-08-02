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    12:07, 02 Август 2022 | GMT +6

    Объем ввода жилья до конца года составит 15,1 млн квадратных метров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что ряд показателей по вводу в эксплуатацию жилья не достигнут в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению министра, по итогам 2021 года не достигнут показатель по вводу в эксплуатацию 163,1 тыс. квадратных метров жилья.

    «Недостижение планового показателя общего объема обусловлено различием базовой площади за одну единицу жилья. Так, по данным статистики, при плане 6,8 млн кв.м. построено 7 млн кв.м. жилья. То есть, при индикативном расчете площадь единицы жилья индивидуальной застройки при плане 140 кв.м. составила 173 кв.м., что привело к сокращению количества жилищ с планируемых 48,7 тыс. до 40,7 тыс. единиц», - объяснил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Аналогичная ситуация наблюдается и по объему квартир в многоквартирных жилых домах. По словам К. Ускенбаева, планировалось ввести 114,4 тыс. жилья, где средняя площадь одной квартиры рассчитывалась в 90 кв.м., по факту введено 108,7 тыс. единиц жилья со средней площадью одной квартиры в 110 кв.м.

    Как заверил министр, до конца года объем ввода жилья составит 15,1 млн квадратных метров.



    Теги:
    Правительство РК МИИР РК Жилье Строительство Правительство
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