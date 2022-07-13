13 Июля 2022 17:14

Объем валютных активов Нацфонда сократился на 2 млрд долларов - Нацбанк РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова сообщила, что по предварительным данным, по итогам июня объем валютных активов Национального фонда составил 51,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 2 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижение активов Национального фонда связано со значительным падением цен на акции и укреплением доллара США. Также повлияло выделение трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет», - пояснила зампред Нацбанка.

Алия Молдабекова дополнила, что объем трансфертов в июне составил 578 млрд тенге. Значительная часть была выделена за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Кроме того, на внутреннем валютном рынке было продано активов на 438 млн долларов, что в эквиваленте составляет 199 млрд тенге. Доля продаж из Национального фонда составила 20,7% от общего объема валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже.

«Необходимо отметить, что в борьбе с ускорением инфляции центробанки перешли к самому масштабному повышению ставок за последние 20 лет. На фоне высоких геополитических рисков и риторики ФРС о готовности действовать более агрессивно для снижения инфляции, наблюдается значительное падение рынка акций по итогам прошлого месяца. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%», - сообщила спикер.