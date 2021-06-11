Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 6 трлн тенге за три года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Июня 2021, 12:31
Объем валовой продукции сельского хозяйства составил более 6 трлн тенге за три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об увеличении объема валовой продукции сельского хозяйства за последние три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,7% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. Производство продуктов питания выросло на 4%. Приток инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 15%, в производство продуктов питания – на 13,5%. В результате общий объем инвестиций в АПК составил 677,2 млрд тенге, превысив плановое значение на 154,2 млрд тенге», - сказал Сапархан Омаров во время Правительственного часа в Сенате

По его словам, в прошлом году объем субсидирования, несмотря на ежегодное недофинансирование отрасли, с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что в 1,6 раза больше уровня 2016 года.

«При этом субсидирование максимально упрощено и полностью автоматизировано, что позволяет обеспечить прозрачность процесса выдачи субсидии. Увеличен охват мелких и средних фермеров к субсидированию за счет изменений требований к субсидированию», - отметил министр.

«Все субсидии в растениеводстве объединены в единые правила. Расширено субсидирование средств защиты растений. Теперь субсидируются не только гербициды, но и другие виды пестицидов. Одним из главных новшеств является возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течении 12 месяцев со дня приобретения семян, удобрений, пестицидов», - заключил глава Минсельхоза.


Сенат   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК