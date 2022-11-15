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Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве

15 Ноября 2022, 12:42
Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве
15 Ноября 2022, 12:42

Объем валового выпуска вырос на 8,2% в сельском хозяйстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал регионы, показывающие рост производства в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 8,2%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Как отметил министр, по всем показателям положительный рост отмечается в 7 регионах – в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

Ранее А. Куантыров сообщил о росте экономических показателей на 2,5% в 2022 году. В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%.


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