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Объем валового выпуска в сельском хозяйстве увеличился на 2,1%
16 Августа 2022 12:22

Объем валового выпуска в сельском хозяйстве увеличился на 2,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об увеличении объемов валового выпуска продукции в сельском хозяйстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 2,1%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Между тем, по его словам, снижение наблюдается в Костанайской области.

«Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в 3 регионах – в Шымкенте, а также в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях». – отметил министр.

«По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это города Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Актюбинская области», - добавил А. Куантыров.


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