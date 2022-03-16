Объём товарооборота между РК и Беларусью за год увеличился на 16%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Взаимная торговля Казахстана с Беларусью увеличилась на 16% за год. 90% оборота приходится на импорт белорусских товаров в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Объём товарооборота между РК и Беларусью за год увеличился на 15,7% и за январь–декабрь 2021 года составил 858,7 млн долларов США. Доля Беларуси в товарообороте РК с ЕАЭС сократилась с 3,6% до 3,3%, а доля от всего объёма товарооборота РК третий год подряд составляет 0,8%.

Объём экспорта из РК в Беларусь за январь-декабрь 2021 года составил 97,6 млн долларов США — на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта в товарообороте РК с Беларусью увеличилась с 9,7% до 11,4%.

Казахстан в 2021 году экспортировал в Беларусь 1,9 млн тонн каменного угля, 3,6 тысяч тонн ферросплавов, 2 тысячи тонн необработанного цинка и т. д. Доля экспорта в Беларусь от общего объёма экспорта РК составила лишь 0,2%.

В общем объёме импорта в РК за январь-декабрь 2021 года доля Беларуси составила 1,8%. Объём импорта из Беларуси достиг 761,1 млн долларов США — на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Из Беларуси в РК за 2021 год завезли 25,5 тысяч тонн мяса и субпродуктов, 20,9 тысяч тонн молока и сливок, 18,9 тысяч тонн мебели для дома и тд.