Объем строительства жилья увеличился в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по итогам года было введено в строй 1252,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 6 процентов выше уровня предыдущего года. В 2023 году запланировано не снижать темпов строительства. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году за счет всех источников финансирования было введено в строй 1252,3 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 106 процентов к уровню 2021 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 1266 тысяч квадратных метров жилья, в том числе за счет государственного бюджета в городе Актобе - 75,7 тысячи квадратных метров кредитного жилья и около 30 тысяч арендно-коммунального жилья в районах», - сказал он.

Н.Алдияров пояснил, что в этом году изменились правила и госорганы взамен строительства имеют право выкупать квартиры для предоставления арендного жилья очередникам.

В 2023 году для обеспечения инженерных сетей жилых массивов выделено 13,7 млрд тенге. На эти средства будут проведены строительно-монтажные работы по 28 проектам.

Кроме того, в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 3 из 5 проблемных долгосрочных объектов: это физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест в селе Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Иргиз Иргизского района, строительство школы на 60 мест в селе Кумжарган Мугалжарского района.

Также в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» города Актобе в 2022 году была введена в эксплуатацию средняя школа на 900 мест, а в селе Бадамша Каргалинского района завершены работы по корректировке проектно-сметной документации ФОК и в данное время ведутся строительно-монтажные работы.