Объем строительства по программе «Нұрлы жер» увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5 лет в Казахстане планируется построить 103 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в рамках программы «Нұрлы жер» мы планируем построить 17 млн квадратных метров жилья вместо запланированных ранее 15,2 млн квадратов. Такую задачу мы поставили перед собой», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, более 160 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.

«Это скорректировано с учетом принятой предвыборной платформы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Жилищные условия улучшат 163 тыс. семей, из них за счет государственной поддержки - 43,5 тысяч очередников. Им будет предоставлено 22,5 тыс. единиц социального жилья и 21,0 тыс. льготных займов. Всего за 2021-2025 годы построим 103 млн кв. метров нового жилья», - пообещал вице-министр.

«По итогам 1 квартала текущего года в строительной отрасли, несмотря на вводимые локдауны, отмечается положительная динамика развития. Объем строительно-монтажных работ в сравнении с прошлым годом увеличился на 113,1% (выполнен на 514 млрд тенге). Рост строительной активности наблюдается в 16 регионах, за исключением Мангистауской области (66,2%)», - добавил он.

Как дополнительно сообщили в пресс-службе ведомства, лидируют Туркестанская (264%), Северо-Казахстанская (154,5%), Кызылординская (144%), Акмолинская (135,3), Костанайская (119,8%), Алматинская (109,9%) области и города Алматы (144,7%), Шымкент (117,6%).