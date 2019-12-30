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Объем строительства доступного жилья в столице вырастет в 3 раза в 2020 году

30 Декабря 2019 15:35
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Объем строительства доступного жилья в столице вырастет в 3 раза в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате города Нур-Султана поделились планами по строительству жилых объектов и благоустройству города в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу местного исполнительного органа столицы.

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«По поручению Главы государства запланирован рост объема строительства доступного жилья в 3 раза. В текущем году было выдано порядка 3,5 тыс. квартир. Мы продолжим реализацию программы «Арендное жилье для молодежи», - сообщили в пресс-службе.

В акимате также сообщили о ситуации с проблемными долгостроями.

«В 2019 году мы ввели в эксплуатацию 10 проблемных долгостроев, это позволило решить проблемы 2,5 тыс. дольщиков. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию более 20 проблемных строящихся объектов», - отметили в пресс-службе акимата.

В ведомстве добавили также, что приоритетным направлением остается благоустройство жилых массивов, в частности, оснащение жилых массивов детскими площадками, заверив, что акимат постарается охватить такими мероприятиями максимальное число жилых массивов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Строительство, Жилье,
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Азамат Сыздыкбаев

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