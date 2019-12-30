Объем строительства доступного жилья в столице вырастет в 3 раза в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате города Нур-Султана поделились планами по строительству жилых объектов и благоустройству города в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу местного исполнительного органа столицы.
«По поручению Главы государства запланирован рост объема строительства доступного жилья в 3 раза. В текущем году было выдано порядка 3,5 тыс. квартир. Мы продолжим реализацию программы «Арендное жилье для молодежи», - сообщили в пресс-службе.
В акимате также сообщили о ситуации с проблемными долгостроями.
«В 2019 году мы ввели в эксплуатацию 10 проблемных долгостроев, это позволило решить проблемы 2,5 тыс. дольщиков. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию более 20 проблемных строящихся объектов», - отметили в пресс-службе акимата.
В ведомстве добавили также, что приоритетным направлением остается благоустройство жилых массивов, в частности, оснащение жилых массивов детскими площадками, заверив, что акимат постарается охватить такими мероприятиями максимальное число жилых массивов.
- В Нур-Султане запускается новый пригородный маршрут
- В Павлодарской области подвели итоги года
- Куда сходить в новогодние выходные в Нур-Султане
- Умирзак Шукеев поручил обеспечить безопасность в праздничные дни
- Меры по сдерживанию цен в праздничные дни примут в Актюбинской области
- В столице дольщикам ЖК «Комфорт де люкс» вручили ключи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана