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Объем соцгарантий должен перераспределяться в пользу нуждающихся - Президент

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 13:38
Объем соцгарантий должен перераспределяться в пользу нуждающихся - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу нуждающихся. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках эффективного развития человеческого капитала государственная социальная поддержка должна стать точечной и адресной. Текущий объем социальных гарантий должен не сокращаться, а перераспределяться в пользу действительно нуждающихся в них граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что государство будет помогать тем, кто без этого не может обойтись.

«Основой всего должна стать упреждающая социальная политика, направленная в большей мере не на выплату поддерживающих пособий, а на создание продуктивных рабочих мест. Это позволит обеспечить реализацию принципа «всеобщей занятости», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил, что наша страна застряла в «ловушке среднего дохода».


Президент Казахстана   Социальная поддержка   Токаев Касым-Жомарт  
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