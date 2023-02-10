Объем прямых инвестиций США в Казахстан за 30 лет составил более $62 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Соединенных Штатов Америки Дэниела Розенблюма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также график предстоящих мероприятий.

С удовлетворением была отмечена высокая динамика торгово-экономического сотрудничества. Так, по итогам 2022 года взаимная торговля увеличилась на 37,2%, составив 3,05 млрд долларов США, по сравнению с 2021 годом.

С 1993 года общий объём притока прямых инвестиций в Казахстан из США составил более 62 млрд долларов США. За первые три квартала 2022 года объем притока прямых инвестиций увеличился на 58,8% до более 5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В завершение беседы стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и США во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Фото: gov.kz