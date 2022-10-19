Объем прямых иностранных инвестиций в РК составляет около $24 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно Казахстан привлекает около 24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что в столице проходит круглый стол по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable, KGIR-2022).

Как проинформировал замминистра, в этом году ежегодный инвестиционный круглый стол посвящен логистической сфере и продовольственной безопасности. Для участия в работе форума прибыли представители 300 иностранных компаний. По словам Алмаса Айдарова, по итогам мероприятия будет подписано 25 соглашений на 1 млрд долларов.

«За последние пять лет нам удается привлекать около 23-24 млрд долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно. Исключая 2020 год, когда была пандемия и все потоки упали, показатель тогда составлял 17 млрд. Но в 2021 году мы быстро реабилитировались и объем составил 23,7 млрд долларов. В этом году идем с большим плюсом, несмотря на события, которые происходят вокруг нас. Цифра за полгода - 14,2 млрд долларов с ростом 28 %. Хороший задел есть, этот год сможем в пределах 25 млрд долларов сделать», - сказал Алмас Айдаров журналистам в рамках круглого стола по глобальным инвестициям.

По его словам, почти 90% в денежном выражении всех инвестиций «вливают» страны Западной Европы, Южная Корея, Япония, Китай и Россия.

«Из-за санкций очень много компаний, которые ранее не могли выбирать Казахстан из-за емкости рынка, но хотят остаться на этом пространстве, перебираются в Казахстан или увеличивают свои мощности здесь. Наша задача показать, что мы остаемся островом стабильности для инвесторов, что все произошедшие события не повлияют на наши инвестиционные обязательства», - заявил А. Айдаров.