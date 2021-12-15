Объем отечественной экономики за годы независимости увеличился в 2,5 раза – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря масштабным реформам за годы независимости объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О наших впечатляющих успехах в государственном строительстве, повышении благосостояния народа говорят конкретные цифры и факты. Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос в более чем 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Ранее Глава государства заявил, что серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2 700 километров железнодорожных путей. Президент добавил, что в Казахстан привлечено более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Напомним, в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.