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Объем отечественной экономики за годы независимости увеличился в 2,5 раза – Касым-Жомарт Токаев

15 Декабря 2021 16:53
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Объем отечественной экономики за годы независимости увеличился в 2,5 раза – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря масштабным реформам за годы независимости объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О наших впечатляющих успехах в государственном строительстве, повышении благосостояния народа говорят конкретные цифры и факты. Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос в более чем 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Ранее Глава государства заявил, что серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2 700 километров железнодорожных путей. Президент добавил, что в Казахстан привлечено более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Напомним, в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.


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#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Экономика   #30 лет Независимости  
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Автор:

Серик Сабеков

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