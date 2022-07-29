29 Июля 2022 11:00

Объем использования низкопродуктивных семян сократился в 4 раза в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюджетные субсидии на развитие семеноводства выросли в 7,7 раза в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйтсва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Субсидирование действительно дает положительный результат. Во-первых, это позволит повысить обеспеченность хозяйств качественными семенами. Во- вторых, за счет выплаты субсидий формируется спрос на семена, что стимулирует производителей семян», - говорится в ответе министерства на запрос агентства «Казинформ».

По данным ведомства, с 2015 по 2021 год объем бюджетных субсидий на развитие семеноводства вырос с 1,9 млрд тенге до 14,6 млрд тенге, или в 7,7 раза. Охват хозяйств, получивших субсидии на развитие семеноводства, увеличился в 3 раза (с 1975 сельхозтоваропроизводителей в 2015 году до 5 905 сельхозтоваропроизводителей в 2021 году).

«Объем использования низкопродуктивных семян сократился в 4 раза (с 311,2 тыс. тонн до 76,1 тыс. тонн). Для модернизации материально-технической базы отечественных производителей семян современной техникой с 2019 года в рамках инвестиционного субсидирования введено субсидирование специальной техники», - отмечается в сообщении ведомства.

В план действий по реализации Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы включены мероприятия, позволяющие повысить потенциал казахстанского семеноводства.

Фото: greenlightworldwide.com