Объем инвестиций в Туркестане составил 304 млрд тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате работы по превращению Туркестана в центр тюркского мира улучшается инвестиционный климат. За 5 лет объем привлеченных инвестиций вырос в 8,5 раза и составил в прошлом году 304 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«При поддержке государства за четыре с половиной года в Туркестанской области проведена большая работа и реализованы проекты. Вы об этом знаете и видите результаты. 80 процентов населения области проживает в селах, поэтому в дальнейшем мы будем уделять приоритетное внимание развитию сельской местности. Работа по развитию Туркестана тоже будет продолжена. Усилим работу индустриальной и специальной экономической зон. За счет увеличения производственных мощностей потенциал страны может заметно возрасти. Что нужно в первую очередь населению? Питьевая вода или социальный объект? В первую очередь должны быть решены проблемы, требующие быстрого реагирования. При этом важно ваше мнение. Предложения на таких встречах будут изучены в полном объеме», - сказал Дархан Сатыбалды на встрече с жителями.

В этом году в экономику города планируется привлечь 350 млрд тенге инвестиций.

Аким области отметил, что за короткое время в Туркестане были построены культурно-спортивные, туристические и другие здания, город переживает новый подъем. В результате увеличивается численность населения, растет потребность в дополнительных школах. В этой связи, отметил глава региона, в рамках проекта «Комфортная школа», реализуемого по инициативе Касым-Жомарта Токаева, в Туркестане будет построено семь школ. Из них три школы будут рассчитаны на две тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию через два года. Также планируется открытие школы «Дарын» и международного образовательного учреждения с обучением на четырех языках.

«Мы уделяем приоритетное внимание развитию сферы образования. Если эта сфера будет развиваться, то наша молодежь будет образованной, будут решаться и другие проблемы», – отметил глава региона.

В целях повышения доходов населения утверждена специальная карта занятости. По городу Туркестану в прошлом году создано 2500 новых рабочих мест, из них 676 - постоянные. По нацпроектам в этом году планируется создать около пяти тысяч рабочих мест.

Из международного аэропорта Туркестана в прошлом году открылись прямые рейсы в Стамбул и Кувейт. Планируется открыть рейсы в Москву, Анталью, Дубай, Тбилиси, Ташкент и Самарканд. Ведется работа по увеличению количества рейсов в Астану и Алматы. По сравнению с 2018 годом число посетителей и туристов в Туркестане увеличилось в четыре раза.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области