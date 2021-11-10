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Объем инвестиций в строительство вырос более чем в два раза в Казахстане

10 Ноября 2021 09:34
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Объем инвестиций в строительство вырос более чем в два раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте объема инвестиций доложил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важным фактором экономического роста остается привлечение внутренних и внешних инвестиций. При этом недобывающие отрасли остаются привлекательным направлением для инвестиций. За 10 месяцев текущего года темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 14%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, обрабатывающей промышленности – на 78,6%, сельском хозяйстве – на 41,9%, торговле – на 31,4%, операциях с недвижимым имуществом – на 17,4% и финансовой деятельности – на 12,1%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях», - заключил министр.

Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны за 10 месяцев.


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#Правительство РК   #Инвестпроекты   #Строительство   #Экономика   #Финансы   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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