8 Мая 2022 06:40

Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялась очередная XV сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата, в ходе которой глава региона Даниал Ахметов проинформировал об исполнении областного бюджета за 2021 год. По его словам, поставленная цель по стимулированию притока инвестиций в экономику региона достигнута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Объем вложенных финансовых средств в основной капитал составил 817,5 млрд тенге, с ростом на 107,3%. Из них 13% средств вложено в обрабатывающую промышленность, или 107,8 млрд тенге. 71 млрд тенге инвестировано в сельское хозяйство с ростом в 1,8 раза», - сообщил аким области.

В регионе особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В агропромышленном комплексе области достигнуты значительные результаты. Наблюдается постоянный рост производства, увеличивается продуктивность животных, производительность труда, обновляются основные фонды, развивается инфраструктура отрасли.