Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО
8 Мая 2022 06:40

Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялась очередная XV сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата, в ходе которой глава региона Даниал Ахметов проинформировал об исполнении областного бюджета за 2021 год. По его словам, поставленная цель по стимулированию притока инвестиций в экономику региона достигнута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Объем вложенных финансовых средств в основной капитал составил 817,5 млрд тенге, с ростом на 107,3%. Из них 13% средств вложено в обрабатывающую промышленность, или 107,8 млрд тенге. 71 млрд тенге инвестировано в сельское хозяйство с ростом в 1,8 раза», - сообщил аким области.

В регионе особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В агропромышленном комплексе области достигнуты значительные результаты. Наблюдается постоянный рост производства, увеличивается продуктивность животных, производительность труда, обновляются основные фонды, развивается инфраструктура отрасли.

«В АПК реализовано пять крупных проектов на 2,8 млрд тенге по строительству на площади 2,8 тыс. га оросительных систем. Построены три откормочные площадки на 7 тыс. голов КРС. Вместе с тем, введен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн «QazaqAstyqGroup». Второй аналогичный комбинат по переработке мультикультур завершен в I квартале текущего года. В результате запуск проектов позволит увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в четыре раза (с $64,2 млн до $257 млн) и объем переработки масло-семян - до 1 млн тонн», - добавил глава региона Даниал Ахметов.


Читайте также
Семь школ введут в эксплуатацию в этом году в ВКО
Аким ВКО  посетил ветеранов в Семее
Шторм ожидается 8 мая на большей части Казахстана
Спасатели ВКО устроили субботник во дворе труженицы тыла
Придется немного потерпеть - аким Семея об отключении горячей воды
Малые предприятия открываются в Жамбылской области
По полтора миллиона тенге выплатили ветеранам войны в Семее
Ералы Тугжанов посетил сельскохозяйственный кооператив в Жамбылской области
Популярное
Квартиры без разрешительных документов продают 18 строительных компаний в столице
Шторм ожидается 8 мая на большей части Казахстана
План идеологической работы в Вооруженных силах разработали в Казахстане
Проект «Ауыл аманаты» в рамках программы повышения доходов населения запустили в РК
Праздничную программу подготовили для жителей и гостей Нур-Султана
Выставку в честь легендарной летчицы открыли в Алматы
Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Благотворительная акция «Қамқор» стартовала в Нур-Султане
Ветеранам и труженикам тыла предоставляют бесплатный проезд в поездах
Коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели
Спасший пенсионерку костанайский полицейский награжден медалью
Мира и процветания пожелал Казахстану 99-летний карагандинский ветеран
Две улицы полностью перекроют из-за ремонта дорог в столице
Архив