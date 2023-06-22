Объем инвестиций в сельское хозяйство достигнет 3,2 трлн тенге – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев озвучил основные задачи перед аграрной отраслью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня наше министерство продолжает планомерную работу по развитию агропромышленного комплекса. С учетом вызовов и сложных обстоятельств идет реформирование и реконструкция отрасли. Остановлюсь на основных задачах отечественного АПК. Во-первых, повысить производительность труда в три раза (с 3,4 млн тенге до 9,3 млн тенге на одного занятого в сельском хозяйстве). Во-вторых, увеличение экспорта продукции АПК в 3 раза (с 3,5 млрд долларов США до 9,9 млрд долларов США)», - сказал Ербол Карашукеев на семинаре, организованном Исламской организацией по продовольственной безопасности в Министерстве иностранных дел.

По его словам, общий объем экспорта АПК увеличится на 70%.

«Также будет достигнуто полное самообеспечение по всем продтоварам на уровне не менее 90%, в том числе по 5 импортозависимым, за исключением сахара. Будет обеспечен рост объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 4 раза и доведен до 3,2 трлн тенге. Для достижения данных целей необходимо расширение инвестиций как в человеческий потенциал, так и в инфраструктуру экономики», - отметил глава ведомства.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел по инициативе Исламской организации по продовольственной безопасности состоялся семинар «Сукук (Финансовый документ, распространенный в странах шариата – прим. ред.) для инвестиций в сельское хозяйство».