Объем инвестиций в Кызылординскую область за семь месяцев составил 111,5 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева. Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономической ситуации и перспективах развития региона. Особое внимание в ходе встречи было уделено привлечению инвестиций, увеличению добычи газа и проведению геологоразведочных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Согласно данным, представленным руководителем области, за семь месяцев года отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности – 105,5 %.

Нурлыбек Налибаев сообщил, что для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений.

Налажено эффективное взаимодействие с инвесторами. Во исполнение поручения Президента в 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентраль мощностью 240 МВт. Стоимость проекта составляет 215 млрд тенге. В 2024 году ожидается открытие нового терминала аэропорта Кызылорды. Частный инвестор вложит в данный проект 11,8 млрд тенге.

По словам акима, на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем. В Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды. Также расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры. Будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.

Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы – урегулировании трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.

В текущем году в регионе ведется строительство девяти школ, одного дома школьников, двух детских садов, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, шести объектов культуры.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.









Фото: akorda.kz