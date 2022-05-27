27 Мая 2022 18:57

Объем импорта и экспорта между Казахстаном и Китаем достиг $ 4,7 млрд за три месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Перспективы казахстанско-китайского сотрудничества в современных условиях обсудили в Алматы эксперты, политики и ученые во главе с генеральным консулом КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент общественного фонда «Новый шелковый путь», председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров отметил в выступлении, что Казахстан, являясь участником многих международных организаций играет важную роль в Азиатском регионе.

По словам спикера, за 30 лет своего существования Казахстан привлек самые большие для стран Центральной Азии инвестиции в свою экономику - 370 млрд долларов. Основные инвестиции пришли с Запада - Нидерландов, США, Швейцарии.

Хусей Дауров отметил, что важнейшими составляющими сотрудничества и взаимодействия Казахстана и Китая являются соглашения, подписанные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе своего первого визита в КНР в 2019 году, а также договоренности, достигнутые в ходе нынешнего визита в феврале этого года в Пекин.

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вей отметила, что Китай и Казахстан являются добрыми соседями. По ее словам, с января по март этого года объем импорта и экспорта между двумя странами достиг 4,7 млрд долларов США, увеличившись на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 30 лет объем двусторонней торговли вырос почти в 70 раз.

«В рамках совместного строительства «Одного пояса и одного пути» стороны осуществляют глубокую состыковку стратегий развития двух государств, успешно завершив большое количество проектов в области энергетики и инвестиций, которые принесли немало пользы местным жителям. Например, такие проекты, как строительство Жанатасской ветреной электростанции мощностью 100 МВт и Тургусунской гидроэлектростанции, внесли значительный вклад в зеленое развитие Казахстана и реализацию цели «двойной декарбонизации страны», - подчеркнула генконсул КНР.

Цзян Вей также отметила, что в будущем Китай готов и дальше делиться с Казахстаном своими передовыми технологиями и богатым опытом развития.

«Китай готов и дальше поддерживать тесное сотрудничество с Казахстаном, чтобы совместно открыть следующие «золотые 30 лет» развития двусторонних отношений и вместе способствовать построению более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы», - заключила генконсул.