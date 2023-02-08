Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос в 2,5 раза

Положительная динамика перевозок наблюдается по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В прошлом году объем грузоперевозок увеличился в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

8 февраля в Алматы состоялось заседание Общего собрания Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ). Участники маршрута подвели итоги деятельности Ассоциации за 2022 год, отметив положительную динамику перевозок по ТМТМ и его возросшую роль в современных геополитических реалиях.

В 2022 году объем грузоперевозок увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн тонн. При этом экспорт казахстанских грузов увеличился в 6,5 раз в сравнении с 2021 годом и составил 891 тысячу тонн. Перевезено 33,6 тысяч ДФЭ в контейнерах – это на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В ходе заседания обсуждены вопросы повышения эффективности работы по привлечению грузов на ТМТМ и развитию контейнерных перевозок.

Достигнуты договоренности по вопросам увеличения объемов перевозок грузов по маршруту на 2023 год, курсирования регулярного шаттл-поезда по твердому расписанию и создания единого транзитного продукта.

По итогам встречи подписаны соответствующие протоколы.