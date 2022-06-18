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Объем французских капиталовложений в экономику РК за 16 лет  превысил $17 млрд США
18 Июня 2022 13:44

Объем французских капиталовложений в экономику РК за 16 лет  превысил $17 млрд США

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Францией и для проведения встреч с французскими коллегами, руководителями деловых и исследовательских кругов страны состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в Париж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В ходе 9-го раунда политических консультаций, прошедших на уровне Р. Василенко и директора департамента Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Фредерика Мондолони, состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения и углубления стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны также сверили позиции по широкому кругу актуальных вопросов региональной и международной повесток, включая ситуации в Украине и Афганистане.

Франция является первой страной Европейского союза, с которой Казахстан вывел отношения на уровень стратегического партнерства (в 2008 г.). Сегодня в Казахстане работают свыше 170 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные транснациональные корпорации, как «Total», «Orano», «Air Liquide», «Lactalis», «Danone», «Vicat», «Airbus», «Thales», «Alstom» и др. Объем французских капиталовложений в экономику Казахстана за период 2005-2021 гг. превысил 17 млрд долларов США, что делает Францию одним из пяти крупнейших инвесторов в экономику страны. Наиболее перспективными сферами сотрудничества являются сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и атомная промышленность, цифровые технологии, а также взаимодействие в машиностроительной и технологической сферах.

В ходе переговоров стороны отметили важность придания нового импульса отношениям посредством обмена визитами на высшем уровне. Ф. Мондолони подчеркнул в этой связи, что Казахстан является ключевым и надежным партнером Франции в центральноазиатском регионе, выразив надежду на скорейшую организацию встречи глав двух государств.

С учетом председательства Франции в Совете Евросоюза в первом полугодии 2022 года были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества РК и ЕС. Особый акцент был сделан на реализации всех положений Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, охватывающем 29 сфер, в том числе на расширении контактов между гражданами двух стран, облегчении визового режима для граждан РК.

Казахстанский дипломат проинформировал коллег о ходе реализации масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым для построения «Нового Казахстана».

Развитию демократических процессов в Казахстане была также посвящена состоявшаяся в тот же день конференция под названием «Новый Казахстан: будущее стратегического партнера Франции» в ведущем европейском аналитическом центре – Французском Институте международных отношений (IFRI). В мероприятии приняли участие представители правительственных, деловых, аналитических кругов Франции, а также дипломатического корпуса и СМИ.

Открывая конференцию, Президент-основатель IFRI Тьерри де Монбриаль напомнил о «не утратившем и по сей день актуальности дальновидном выступлении» в стенах этого авторитетного центра Касым-Жомарта Токаева в его бытность министром иностранных дел РК в июне 1998 года. Он процитировал в этой связи прозвучавшее на том мероприятии заявление К. Токаева о том, что «Казахстан стремится постепенно достичь демократического развития уровня западных государств». Отметив символичность и преемственность тех заявлений и сегодняшних действий Президента К. Токаева, Т. де Монбриаль подчеркнул, что сегодняшние трансформационные процессы в Казахстане являются логическим продолжением той политики.

В своем выступлении и ответах на разноплановые вопросы участников конференции, Р. Василенко представил суть реформ, проводимых в стране, подчеркнув приверженность «Слышащего государства» к продолжению и углублению всесторонних демократических процессов.

«Референдум, проведенный в нашей стране 5 июня, – это лишь начальная стадия наших реформ, глобальная модернизация страны будет продолжена. Происходящие глубокие институциональные изменения отвечают чаяниям казахстанского народа», - отметил он.

В рамках визита заместитель министра иностранных дел также принял участие в открытии организованной Посольством Казахстана фотовыставки, приуроченной к 30-летию казахстанско-французских дипломатических отношений и расположенной под открытым небом у Триумфальной арки.

Обращаясь с приветственным словом к гостям мероприятия, Посол РК во Франции Жан Галиев отметил, что за прошедший период наши страны прошли большой путь, и в настоящее время создана солидная база для дальнейшего расширения и укрепления стратегического партнерства, основанного на дружбе и доверии.

В ходе церемонии Р. Василенко от имени Президента РК вручил медаль «30 лет Независимости Республики Казахстан» депутату Национальной Ассамблеи, Председателю Группы дружбы «Франция-Казахстан» Пьеру Кабаре за особый вклад в укрепление связей между двумя странами, в том числе децентрализованного сотрудничества с активным вовлечением регионов Франции. Выражая благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву, депутат подчеркнул, что «Казахстан – это страна, для которой демократические ценности имеют большое значение», и заявил, что за прошедшие пять лет его парламентской деятельности Казахстан стал для него «второй родиной».


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