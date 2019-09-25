Объем экспорта Туркестанской области вырос на 67%

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Объем экспорта Туркестанской области вырос на 67%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«В Туркестанской области ведется активная работа по продвижению экспорта отечественных товаропроизводителей. На сегодняшний день сформирован фронт-офис «Turkistan Invest», который на ряду с привлечением инвестиций, активно занимается развитием экспорта региона. З а 7 месяцев текущего года экспорт Туркестанской области составил 413,7 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 67,2%. Рост экспорта в основном обоснуется увеличением поставок местной продукции в Узбекистан «, - сообщает пресс-служба.

На прошедшем заседании Регионального совета экспортеров заместитель акима области Меиржан Мырзалиев отметил, что на сегодня фронт-офис сопровождает 49 активных экспортеров региона.

«Крупные экспортеры являются основными драйверами экономики региона, но они также имеют ряд проблем. К примеру, недостаток оборотных средств, постоянное увеличение тарифа на логистику и неосведомленность о государственной поддержке. Сегодня мы обсуждаем актуальные вопросы и пути решения. В частности, с помощью АО ЭСК «Казах Экспорт» мы можем организовать предэкспортное финансирование наших экспортеров и страховать невыплату импортера, а также с помощью инструмента АО «КИРИ» есть возможность возместить затрату на логистику», - сказал Меиржан Мырзалиев.





В свою очередь, сотрудники фронт-офиса «Turkistan Invest» и представители финансовых институтов рассказали о мерах государственной поддержки, такие как сопровождение по принципу «единого окна», льготное финансирование, поиск точки сбыта и т.д.

Кроме того вся информация для экспортеров будет вполне доступной. Экспортеры могут найти всю нужную информацию по оформлению документов и эффективные точки сбыта на торговой площадке для товаропроизводителей и экспортеров Туркестанской области turkestanbusiness.gov.kz.

Наряду с этим, на базе «Turkistan Invest» в целях оперативного реагирования и консультации региональных экспортеров по процедурным вопросам работает единый сall-center, который функционирует в режиме 24/7.















